"Avrupalı için en iyi destinasyon Türkiye"

Avrupa turizminin yönünü belirleyen Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Alman turizmcilerin Türk turizmcilerle sıkı toplantı trafiği öne çıkarken, bu yaz sezonu için yapılan rezervasyonlar da satışa dönmeye başladı. Alman turizmcilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Türk turizminin devleri, "Görünen o ki 2019'da Avrupalılar yeniden dönecek. Özellikle Almanya ve Hollandalı turistte büyük sıçrama yaşanacak" dedi.

ÜST KALİTE HİZMET

Almanya'dan Türkiye'ye turist getiren Bentour'un patronu Kadir Uğur, kur avantajının Türkiye tatilini çok cazip kıldığını söyledi. Türkiye'nin aynı klasmanda bir otele göre İspanya'dan yüzde 20 daha ucuz olduğunu aktaran Uğur, "Türkiye'de hizmet ise çok daha üst kalitede. Alman turist de bunun farkında" dedi. Türkiye'nin 2 bin 200 metrekarelik bir alanda yer aldığı fuar alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), turizm ilçeleri, acentalar, oteller ve THY'nin standı ile yer aldı. Türkiye standında Turizm Bakanlığı Göbeklitepe'nin birebir kopyasını kurdu. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig açılış konuşmasında "Almanya'dan Türkiye'ye bu yıl gidecek turist sayısında 2016'ya göre yüzde 58 artış bekleniyor. Potansiyel olarak en güçlü ülke Türkiye" dedi. TÜRSAB'ın raporuna göre Almanlar 2018'de ortalama 12.5 geceleme ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştılar.

GÖBEKLİTEPE'NİN BİREBİR KOPYASI KURULDU

6-10 Mart tarihleri arasında devam edecek fuara, 180'e aşkın ülkeden 1000 satın almacı, 10 bin katılımcı ilgi gösterdi. Türkiye'nin 2 bin 200 metrekarelik bir alanda yer aldığı fuar alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), turizm ilçeleri, acentalar, oteller ve THY'nin standı ile yer aldı. Avrupalı turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye standında Turizm Bakanlığı Göbeklitepe'nin birebir kopyasını kurdu. Alman turizmcilerin yoğun ilgisini çeken stant, fuarın da gözdesi haline geldi. Turizmi çeşitlendirmek ve geliri artırmak amacıyla gastronomiyi de öne çıkarmayı hedefleyen Turizm Bakanlığı'nın ilgi gören bir diğer standı da Türkiye lezzetlerinin sergilendiği gastronomi standı oldu. Alman turizmciler Türk lezzetlerinin tadına doyamadıklarını vurguladı.

HEM GECELEMELERİ HEM DE HARCAMALARI ARTTI

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği de (TÜRSAB) Almanya Turizm Pazar Raporu hazırladı. Rapora göre, Alman vatandaşları daha çok paket turlarla Türkiye'ye sehayat etti. Almanların en çok ziyaret ettiği kentler ise Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla oldu. 2018 yılında Antalya'ya havayolu ile gelen Alman sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 2 milyon 292 bine ulaşmıştı. İstanbul'a 1 milyon 71 bin, İzmir'e 381 bin, Muğla'ya ise 218 bin Alman geldi. Beş günden uzun süreli tatillerde Türkiye, Almanya vatandaşları için İspanya ve İtalya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Almanlar 2018 yılında ortalama 12.5 geceleme ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştılar. Türkiye'de ortalama harcamaları ise 832 dolar düzeyine yükseldi. 2018 yılında Türkiye'den konut alan Alman sayısı 1866 oldu.

MISIR VE İRAN GERİ PLANDA KALDI

Türkiye'nin Akdeniz çanağında rakipleri arasında yer alan İspanya'nın stantlarında kullandığı dijital ekranlarda İspanya sahilleri katılımcılara tanıtıldı. İtalya ise şehir şehir destinasyonlarını öne çıkardı. Yunanistan ise ITB'nin iddiaları ülkesinde yer aldı. Turizmciler Yunanistan'ın otel kalitesi bakımında Türkiye'ye rakip olmasının zor olduğunu ancak Avrupalı turistin ilgisinin fazla olduğunu vurguladı. ABD ambargosu ile karşı karşıya olan İran'da ITB'de yer alan ülkeler arasındaydı. Ancak ülkedeki problemler nedeniyle stant Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri kadar ilgi görmedi. Darbe ile başa geçen Sisi yönetimindeki Mısır'da da benzer bir durum vardı.