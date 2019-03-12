MHP lideri Devlet Bahçeli Kırıkkale'de

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Kırıkkale, Türkiye'nin gözbebeğidir. Türkiye düşmanlarının huzurunu kaçırıyorsunuz, sonsuza kadar var ol Kırıkkale. 31 Mart seçimlerinde Kırıkkale belediyesine talibiz. Kırıkkale'ye hizmet etmeyi istiyoruz. Kırıkkale'nin hizmetkarı olmaya geliyoruz. Mutlu yarın için MHP'ye oy verecek misiniz? Allah bizleri mahçup etmesi. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Başkan adaylarımızın hepsi size emanet. Hepsi başarıya ulaşacak inşallah. Kırıkkale ehline emanet edilecektir. İnancım, beklentim budur. Ümidim budur. Kırıkkale, güvenilir bir irade ile önümüzdeki 5 yıl boyunca yönetilecektir. Beka için milli karar Cumhur için istikrar diyoruz, AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız, gayrımız yok. Cumhur İttfakı milli onur ve şerefin savunmasını yapıyor. Var gücüyle çırpınıyor. Bir yanda Beka, diğer yanda bela. Bir yanda millet, diğer yanda zillet. Kaynağımız, kaderimiz belli. Zillet yalancıdır, yanlıştadır. Zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, belediyeleri teslim edemeyiz. Dağdan temizlediğimiz teröristleri belediyelere doluşmasına göz yumamayız. CHP, buna sessizce onay veriyor."