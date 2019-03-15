Atanma hakkı geldi! 4b’li sözleşmelilerin dikkatine…

KPSS sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen ancak başka bir kurumda görev yaptıkları tespit edilen sözleşmeli personelin, sözleşme sürelerinin bitiminde sözleşmelerinin yenilemeyeceklerine ilişin olarak halen çalıştıkları kuruma dilekçe vermeleri halinde, atamalarının yapılacağı hakkında Devlet personel Başkanlığı'nın önemli bir görüşü yayımlandı.

Buna göre, farklı kurumlarda görev yapan personel dilekçe ile kurumlarına başvurduğunda yeniden atamaları yapılabilecek. İşte bu atama hakkını kazandıran yazı...