Eski kocanın öldürdüğü kadının acı notları: "Kaçıp giderek beni özgür kıldı"

İngilizce öğretmeni İmren Kandemir(27) 10 Nisan 2018 günü eski eşi Özel Harekat Polisi Burak T'nin Bahçelievler'deki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Burak T. eski eşinin intihar ettiğini öne sürdü. İfadesinde 2017 yılında İmren Kandemir ile evlendiğini ancak eşinin kendisini eski sözlüsüyle aldattığını düşündüğü için boşandıklarını belirten Burak T. olay günü eski eşinin barışmak için eve geldiğini, kendisinin bunun o kadar kolay olmadığını söyleyerek evden çıktığını, geldiğinde eski eşinin sırtüstü yerde yattığını söyledi. Serbest bırakılan Burak T'nin polis kriminal laboratuvarındaki el swabı incelemesinde elinde barut izi çıktı. İntihar ettiğini söylediği İmren Kandemir'in ise elinde barut izine rastlanmadı. Tutuklanan polis memuru hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ACI NOT: KANATLARIMI GERİ VERDİ

Bakırköy 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukat Ayşe Aylin Barcın, İmren Kandemir'in başarılı ve güçlü bir kadın olduğunu, okul birincilikleri bulunduğunu, aşırı kıskanç ve asosyal eşinin kendisine psikolojik ve fiziksel şiddette bulunduğunu iddia etti. Avukat Barcın, sanığın İmren Kandemir'in görev yaptığı okulun karşısındaki spor salonuna yazıldığını ve okul saatlerinde spora giderek eski eşini kontrol ettiğini iddia etti. Avukat Barcın, İmren Kandemir'in asıl boşandıktan sonra özgürleştiğini belirterek genç kadının 2017 yılı Ağustos'unda el yazısıyla yazdığı şu yazıyı da mahkemeye sundu: "Burak'a teşekkür etmeliyim. Kaçıp giderek beni özgür kıldı, kanatlarımı tekrar geri verdi. Yoksa ben kendimi ona ve o rutubetli eve, onun köhne yaşamına zincirleyecektim. Bana tekrar özgür ve hür olma mutluluğunu onun benden kaçışı verdi. Olaya gel sonuca bak. Beni kıymetsiz bir av aletine dönüşmekten kurtardı."

Söz alan sanık Burak T. kendisine iftira atıldığını belirterek "Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

SAPLANTILI BİR SEVDAYA DÜŞEREK İNTİHAR ETTİ

Sanık avukatı Nasıf Aydın Dölek ise genç kadının saplantılı bir sevdaya düşerek intihar ettiğini ve müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtti. Avukat Dölek, duruşmada İmren Kandemir'in hem eski eşini ne kadar sevdiğini gösteren mesajlarını hem de sinirlendiğinde PKK ile tehdit ettiğini belirten mesajlarını okudu. Avukat Dölek, mahkemeye Kandemir'in eşini ve kendisini çizdiği resimlerle Shakespeare'in "Vazgeçtim dünyadan" tiradını yazdığı kağıdı ve 18 Mart 2017 günü okumayı bitirdiği bir kitabının arkasına yazdığı şu yazıyı sundu: "Tek mutluluğum Burak. Günlerim Buraklı ve Buraksız olarak ikiye ayrılıyor. Buraklı günler ben İmran oluyorum, kadın, dişi, anne, arkadaş, kız çocuğu oluyorum. Tüm yaşlarım ve tüm yaşanmışlıklarım anlam kazanıyor. Buraksız günlerim boğucu, sıkıcı... En büyük ayrıcalığım ve hayatın bana geçtiği en güzel kıyak: BURAK"

Mahkeme, sanığın olay günü işyerine giriş çıkış saatleri ve kamera kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.