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Bakkal dükkanı işletenler dikkat!

sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Bakkal dükkanınız var ve eşiniz sizinle birlikte çalışıyorsa bizi takip edin. Sabah Memurlar bakkal dükkanı olan vatandaşlarımız için önemli açıklamalarda bulunuyor.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 09:38
Bakkal dükkanı işletenler dikkat!

SORU: Kendime ait bir bakkal dükkanı işletiyorum.Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime herhangi bir ücret de ödemiyorum ama eşim her gün bakkala benimle birlikte geliyor ve bana yardım ediyor. Bu durumda eşim bakkal dükkanında bana yardım ettiği için dükkan işyeri sayılır mı ve bunun için İşyeri Bildirgesi vermeli miyim? Sonradan herhangi bir ceza ile karşılaşmak istemiyorum.

SORUNUN CEVABI:

5510 sayılı Kanuna göre bir faaliyetin yürütüldüğü yerin işyeri sayılabilmesi ve işyeri dosyası açtırılması için, orada en az bir sigortalının çalışıyor olması, diğer bir ifadeyle, o yerde sigortalılık niteliğini taşıyan en az bir çalışanın bulunması gerekir. Bir gerçek kişinin yanında ücretsiz çalışan eşin ise sigortalılık niteliği bulunmamaktadır.

Eğer bakkal dükkanınızda çalışan eşinizden başka kimse yoksa, gerçek kişiye ait işyerinde ücretsiz çalışan eş sigortalı sayılmayacağına göre, ortada sigortalı ve işveren sıfatını gerektiren bir durum olmadığından, dükkanınızın işyeri sayılması söz konusu olmaz ve İşyeri Bildirgesi verilmez.

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Bakkal dükkanı işletenler dikkat!
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