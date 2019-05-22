12. Çalışma Meclisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 23 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatına ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla tarafları buluşturan Çalışma Meclisi'nin 12. toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Çalışma Meclisi'nin gündemi "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çağrısıyla Ankara'da ATO Congresium'da toplanacak olan Çalışma Meclisi'nin gündemini, İşin Geleceği Küresel Komisyonu tarafından ILO'nun 100. yıldönümü için hazırlanan "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" konulu rapor oluşturacak.

Toplantıya ILO Genel Direktörü Guy RYDER de katılacak

ILO Genel Direktörü Guy RYDER'ın yanısıra hükümet, işçi ve işveren kesimi temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılacağı toplantının gündeminde "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" (Work For a Brighter Future) konusu yer alacak.

Çalışma Meclisi'nin teması "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak"

Bakan Selçuk, "Bugüne kadar gerçekleştirilen Çalışma Meclislerinde; alt işverenlik, asgari ücret, işkolları, işsizlik sigortası, iş sağlığı ve güvenliği, özel istihdam büroları, toplu iş sözleşmeleri gibi çalışma hayatının önemli konuları ele alındı. Bugün önceki meclislerde dile getirilen sorunları çözdüğümüz ve daha parlak bir çalışma geleceğini inşa edebilmek için başka neler yapabiliriz, bunu konuştuğumuz bir noktadayız" dedi.

Bu yılın Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun kuruluşunun 100. Yıldönümünü olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, "Bu nedenle 12. Çalışma Meclisimizin gündemini, bu yıldönümü vesilesiyle, " Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak " şeklinde belirledik. ILO'nun bu yıl yayımlanan " Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin İş " başlıklı raporu da, Çalışma Meclisimizin gündem maddelerinden biri olacak.

Bakanlığımızın vizyonu ve son dönemde yapmaya çalıştıklarımızla da büyük ölçüde örtüşen bu Raporu, ulusal düzeyde sosyal tarafların da katılımıyla ele almayı planlıyoruz "açıklamasını yaptı.

" şeklinde belirledik. ILO'nun bu yıl yayımlanan " " başlıklı raporu da, Çalışma Meclisimizin gündem maddelerinden biri olacak. Bakanlığımızın vizyonu ve son dönemde yapmaya çalıştıklarımızla da büyük ölçüde örtüşen bu Raporu, ulusal düzeyde sosyal tarafların da katılımıyla ele almayı planlıyoruz "açıklamasını yaptı. Çalışma Meclisi Toplantısında çalışma hayatının tüm taraflarının bir araya geleceğini belirten Bakan Selçuk; "Çalışma hayatındaki politikalarımızı belirlerken, işçi ve işveren kuruluşlarımız başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ve ilgili tüm tarafların yapacakları katkıların, sürdürülebilir politikalar üretmemize fayda sağlayacağına inanmaktayız" diye konuştu.

12. toplantı 4 yıl sonra yapılıyor

Çalışma hayatına dair politikaların belirlenmesi amacıyla bütün tarafları buluşturan önemli bir sosyal diyalog platformu niteliği taşıyan Çalışma Meclisi, ilk kez 1947 yılında toplanmıştı. Daha sonra sırasıyla 1954, 1962, 1965, 1971, 1977, 1984, 1992, 2004, 2013 ve 2015 yıllarında toplam 11 kez toplanan Çalışma Meclisi'nin, 12. toplantısı ise 23 Mayıs'ta düzenlenecek.