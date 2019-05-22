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Çalışanlar dikkat! Tazminatsız atılabilirsiniz

Çalışanlar işlerini aksatacak şekilde internette fazla vakit harcıyorlarsa ve sosyal medyada sohbet ediyorlarsa tazminatsız atılabilir. İşveren de belli şartlarda özel yazışmalara bakabilir. Sabah gazetesi yazarı iş yerinde sosyal medyada çok dolaşmanın sonuçlarını yazdı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 16:19
Çalışanlar dikkat! Tazminatsız atılabilirsiniz

İnternet ve artık hayatımızın birer ayrılmaz parçası haline geldi. Dolayısıyla iş hayatında olan milyonlarca çalışan da bu kanalları kullanarak iletişim kuruyor. Ancak bu durum bazen başa iş açabilir, dikkatli olmak gerekiyor.
İş hayatında çalışanların uyması gereken kurallar ve sorumluluklar var. Bu noktada yasalarımız işverenlere çok önemli haklar tanıyor. Öncelikle her çalışan işverenin koyduğu kurallara ve işin gerektiği şartlara, işyeriyle ilgili yönetmelik ve yönergelere, iç tüzüklere uymak zorunda. Tabii bunların da Anayasa'ya, kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı olmaması gerekiyor. Ayrıca işe girerken yapılan iş sözleşmelerinin de bağlayıcılığı bulunuyor.

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Çalışanlar dikkat! Tazminatsız atılabilirsiniz
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