Sabah Memurlar: Taşerondan kadroya geçen işçiler dikkat!

Soru: Sabah Memurlar'ın yöneticileri, 696 sayılı KHK ile Üniversitemizde çalışan taşeronlar kadroya geçti. Sürekli işçi kadrolarına atanan personelin, mevcut olan personel eksikliği nedeniyle, elektrik, inşaat, kalorifer ve bilgisayara ilişkin işlerde çalıştırılması mümkün mü?

MEVZUAT

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında? "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. …" hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla; anılan hüküm uyarınca, sürekli işçi kadrolarına geçirilen personelin geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesinde yer alan hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilmesi gerektiğinden,mevzuat açısından başka görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilmesi mümkün bulunmamaktadır.