Sabah Memurlar: Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışanlar dikkat!

SORU: Hava Kuvvetleri Komutanlığında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi astsubay olarak görev yaparken, disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye sevk edildim. Yeniden memur olarak atanma hakkım var mı?

MEVZUAT

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinin 2 nci fıkrasında? "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmakve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almakta olup? 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanuna tabi olarak çalışanların, kendi istekleri dışında ilişiklerinin kesilmesi halinde, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına atanabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun "Emeklilerin yeniden hizmete alınması" başlıklı 93 üncü maddesinde ise; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler." hükmüne yer verilmek suretiyle, mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olanların yeniden Devlet memurluğuna atanabilmeleri öngörülmektedir.

Ayrıca, 08/09/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun mülga 104 üncü maddesinde? "39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkralarıyla 92 nci maddede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar." hükmüne, "Emekli aylığı bağlanacaklar" başlıklı mülga 39 uncu maddesinde ise? "Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:...

e) Subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlak noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen?

f) (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler ahlak ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca resen?…" hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca ahlak nedeniyle re'sen emekli edilenlerin veya mülga askeri mahkemelerce verilen kararlar üzerine ilişiği kesilenlerin 104 üncü madde gereğince kamu kurumlarında emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamayacağı belirtilmiş, ancak ilgili hükümde yer alan "yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere" ifadesi çerçevesinde değerlendirildiğinde disiplinsizlik nedeniyle re'sen ayrılanların kamu kurumlarında emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılabileceği zımnen ifade edilmiştir.

Öte yandan, 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde, "Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin? genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar. Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 01/01/2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz…" hükmü belirtilmiştir.

Bu itibarla? 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ahlak nedeniyle veya mülga askeri mahkemelerce verilen kararlar üzerine ilişik kesilmesi halleri hariç, disiplinsizlik sebebiyle re'sen emekli edilenlerin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri mümkün bulunmakta olup, kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmanız mümkün.