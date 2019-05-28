Sabah Memurlar: Ölü doğum yapan memurlar gece vardiyası ve gece nöbeti görevi verilmesi mümkün mü?

Soru: Ölü doğum yaptım. Gece vardiyası ve gece nöbeti veriyorlar bu yasal mı?

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti" başlıklı 101 inci maddesinde; "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinde yer alan doğum yapan memura gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceğine ilişkin hükmün, çocuğun sağlıklı gelişiminin sağlanması için doğumdan sonraki 2 yıl boyunca anne ilgisinden mahrum bırakılmaması amacıyla getirilmesi sebebiyle memurun çocuğunun sağ olmaması halinde ilgili hükümden yararlanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmekte. Sabah memurlar ailesi olarak başsağlığı diliyoruz.