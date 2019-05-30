Askere 2 bin 20 TL... Yeni askere gidecek gençlere 3 seçenek

Askerlik sistemi sil baştan değişiyor. Gençlerin gözü-kulağı bu yeni sistemde. Önümüzdeki dönemde askere gideceklerin yanı sıra halen vatani görevini yerine getirmekte olan gençler de düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Çünkü uzun dönem askerlik yapan yaklaşık 130 bin genç, düzenleme yürürlüğe girince terhis olabilecek. İşte yeni askerlik sistemi:

* Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. 2 veya 3 yıl süreli, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları yedek astsubay olabilecek.



