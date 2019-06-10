THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı! İşe alım başvuru şartları belli oldu!

Türk Hava Yolları, bu yıl 2 bin 78'i uçucu ekip filosuna dahil etti. 173 kişiyi ise pilot yetiştirme programına aldı.Pilot olmak isteyen üniversite mezunlarının beklediği ilanı THY bugün yayınladı. THY ikinci pilot aday adayı yetiştirme ilanına başvurular da ilan ile beraber başladı.Pilotluk için en az önlisans mezunları şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil oluyor. İlana da ilk günden ilginin yoğun olduğu öğrenildi. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olması önemseniyor.