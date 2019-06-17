AK Parti’den sözleşmeli öğretmenlerle ilgili önemli açıklama

Mehmet Muş şunları söyledi:

OKULA BAŞLAMA YAŞI

"İlkokula başlamaya yaşı 66 aydan 69 aya çıkartılıyor."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz."

ASKERLİK TEKLİFİ

"Önümüzdeki salıdan yani yarından itibaren askerlik kanunuyla ilgili düzenlemenin görüşülmesine devam edeceğiz. Şu an geldiğimiz noktada grupların tavsiyelerini değerlendirdik. İnşallah yarından itibaren çalışmaları yürütüp cumaya kadar bu teklifin genel kuruldan geçmesini beklemekteyiz. Celplerle ilgili yetki savunma bakanlığındadır."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili önemli açıklama