İstanbul'da milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik toplantı!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstanbul Üsküdar'da bulunan sosyal Güvenlik Kurumu misafirhanesinde bakanlık üst düzey bürokratlarının da katıldığı önemli toplantılar gerçekleştirdi. Bürokratlar 4 gün boyunca çok önemli çalışmalar yaptılar. Önümüzdeki dönemde Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme, kıdem tazminatı fonu ile ilgili çalışmalar, Sosyal Güvenlik reformu gibi önemli konular masada yer aldı. Bu toplantıda özellikle ek göstergenin 3.600'e çıkartılmasıyla ilgili teknik çalışmalar da masada yer aldı. Ek gösterge konusundaki tüm alternatifler masada yer alırken hem mali boyutu hem de idari boyutu ele alındı. Pazar günü başlayan çalımalar dün gece sonlandırıldı.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İşi tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon+3 puan refah payı talep etti.

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