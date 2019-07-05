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3 mesleğe 3+1 müjdesi hayata geçti!

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve 'ndaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun yürürlüğe girdi.

Giriş Tarihi: 5.7.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 12:51
3 mesleğe 3+1 müjdesi hayata geçti!

Düzenlemeye göre, sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetleri sınıfına ait kadrolarda çalışan sözleşmeli personel de 3 yıl aynı yerde görev yaptıktan sonra talebi halinde kadroya atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha görev yapacak.

Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

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3 mesleğe 3+1 müjdesi hayata geçti!
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