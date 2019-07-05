3 mesleğe 3+1 müjdesi hayata geçti!

Düzenlemeye göre, sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetleri sınıfına ait kadrolarda çalışan sözleşmeli personel de 3 yıl aynı yerde görev yaptıktan sonra talebi halinde kadroya atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha görev yapacak.

Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.