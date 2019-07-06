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maaşı süresine dikkat! kaybı yaşamamak için...

maaşı alacak vatandaşlar dikkat! İşsizlik maaşı ödemelerinde başvuru süresi çok önemli. 30 günlük süreyi geçiren kaybı yaşıyor. Yeniden işsiz kalan için ikinci kez ödenek imkanı da var. İşte detaylar...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 11:09
İşsizlik maaşı süresine dikkat! Maaş kaybı yaşamamak için...

Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de maaşı. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar ödüyor. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Bu parayı almak için mutlak surette İŞKUR'a başvurmak gerekiyor..

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İşsizlik maaşı süresine dikkat! Maaş kaybı yaşamamak için...
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