Sabah memurlar: Sigortasız çalışanlar dikkat!

Her hangi bir işyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na? bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bu yasalarımızca yasaklanmıştır. Deneme süresinde bile olsa her çalışanın kayıtlı olması ve SGK'ya bildirilmesi şarttır.

Sigortanızın yapılıp yapılmadığını e-devletten kolayca öğrenebilirsiniz. Sigortanız yapılmıyorsa bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, CİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır. Bunun için işyerinde bulunmazın gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz. Böylece ileride emeklilik için bu günlerinizi kullanabilirsiniz. Çünkü işten ayrıldıktan sonra hizmet tespiti için bu gibi durumlarda zaman aşımı 5 yıl olmaktadır.