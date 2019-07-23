Sabah memurlar: Kaloriferci kadrolarına atanmak isteyenler dikkat!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve bu sınav sonucu esas alınarak yapılan yerleştirmelere ilişkin işlemler, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte olup, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, merkezi yerleştirmelerde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmekte ve Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince hazırlanan Tercih Kılavuzu ile ilan edilmektedir.

Diğer taraftan merkezi yerleştirme sürecinde Kaloriferci unvanlı kadro ve pozisyonlar için kamu kurum ve kuruluşları tarafından genellikle "6251-Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak.", "6297-Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak.", "6661-3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak." ve "6663-3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak." nitelik kodları bir arada kullanılmakta? konu ile ilgili olarak Tercih Kılavuzlarında da "Kaloriferci kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş olan MEB'den onaylı sertifikalardan ya da 3308 sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir." açıklamasına yer verilmektedir.

Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi belgesi ile 6251 nitelik kodunda düzenlenen özel koşulu karşılamanız sebebiyle, sertifika ya da ustalık/kalfalık belgesine ilişkin özel koşulların bulunduğu Kaloriferci kadro ve pozisyonlarını tercih edebilmeniz mümkün bulunmaktadır.