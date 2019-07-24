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Sabah memurlar: Memur kadrosundan 4/B kadrosuna geçenler dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu personel olarak görev yapmakta iken yine mezkur kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel olarak göreve başlayanların yıllık izinleri nasıl belirlenecek? Sabah memurlar cevaplıyor

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 09:45
Sabah memurlar: Memur kadrosundan 4/B kadrosuna geçenler dikkat!

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların 9 uncu maddesinde, "217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, sözleşmeli personel olarak görev yapanların yıllık izin süresinin belirlenmesinde, 217 sayılı KHK'ın 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süresinin dikkate alınması gerektiği, bu kapsamda Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü emrinde geçen 6,5 yıllık hizmetinizin yıllık izin hesabında değerlendirileceği, hizmet süreniz 1 yıldan fazla 10 yıldan az olduğu için 2019 sözleşme dönemi içinde yirmi gün izin kullanabileceğiniz, daha önceki statünüzden dolayı devreden başka bir hakkınızın bulunmadığı değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: Memur kadrosundan 4/B kadrosuna geçenler dikkat!
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