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2019 alımları yarın sona eriyor!

alımları devam ediyor! Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma personeli olmak isteyenler için son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğunu bildirdi. Başvuruda hangi şartları aranıyor? Kimler başvuru yapabilir? İşte alımlarla ilgili detaylar...

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:36
2019 Jandarma personel alımları yarın sona eriyor!

Jandarma Genel Komutanlığından, jandarma personeli olmak isteyenler için son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kanun ordusu jandarmanın saflarına katılmanız için biz de sizleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğu belirtildi.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden yapılabilecek.

Paylaşımda, ayrıca jandarma personelinin eğitim ve tatbikat görüntülerine de yer verildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de

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2019 Jandarma personel alımları yarın sona eriyor!
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