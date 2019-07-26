Sabah memurlar: İdari destek görevlisi olarak çalışanlar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 43 üncü maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler… " hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, anılan Esasların ek 9 uncu maddesinde, "24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilir… …Söz konusu personelden yükseköğrenim mezunu olanların "idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonlara, diğerlerinin ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara atama teklifleri yapılır. Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin pozisyonlar ............... kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. …" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, bu kapsamda istihdam edilecekler hakkında yeni bir istihdam biçimine geçilmiş, atanabilecekleri pozisyon unvanları öğrenim durumuna göre belirlenmiştir. 4/B esaslarına göre çalışan tüm personel için, bilahare yükseköğrenim bitirenlerin kurumlarınca re'sen başka bir sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, idari destek görevlisi unvanlı pozisyonda çalışan personelin yükseköğrenimi bitirerek idari büro görevlisi unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanmasının ve sözleşme ücretinin bu doğrultuda değiştirilmesinin mümkün bulunmamaktadır.