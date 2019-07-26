Sabah memurlar: Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışanlar dikkat!

kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi

Uyuşmazlıkların Giderilmesi; Taraflar işbu toplu sözleşmenin yürütülmesinden doğabilecek uyuşmazlıkları gidermek için çaba gösterirler. Bu amaçla yapılan bir toplantı çağrısına karşı tarafın uyması zorunludur. Çağrıda bulunan taraf, görüşülmesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 10 (on) gün öncesinden karşı tarafa bildirir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmazsa kanun hükümleri uygulanır.

Madde 71: Ferdi Şikâyet Hakkı:

Toplu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin kendisi hakkında uygulanmaması, eksik uygulanması veya yanlış uygulanması ya da çalışma hayatını düzenleyen mevzuattan doğan aksaklılar sebebiyle zarar gören kamu personeli, durumu işyeri sendika temsilcisine bildirir. İşyeri sendika temsilcisi konuyu en yakın amiri veya vekiliyle halle çalışır. İşyeri kademesinde uzlaşı sağlanamadığı takdirde sendika temsilcisi konuyu sendikaya bildirir. Sendika konuyu İşveren veya işveren vekiline aksettirir ve sorunun müştereken karara bağlanmasını talep eder. Disiplin suçları hariç olmak üzere şikâyetleri dolayısıyla hiçbir sendika üyesi kamu görevlisi, sorumlu tutulamaz; hakkında idari tedbir alınamaz.

Madde 72: Sendikal Faaliyetlere İmkân Sağlamak

Sendika, şube ve temsilcilik yöneticileri, baş temsilciler ve işyeri temsilcileri iş saatleri içerisinde kamu görevlisini, üyeyi ve sendikayı ilgilendiren konularda, gerekli gördükleri takdirde İdarenin yetkilileri veya vekilleri ile görüşürler.

4688 sayılı Kanun'un 18'nci maddesi hükmü çerçevesinde hakkı bulunmasına rağmen aylıksız izne ayrılma talebinde bulunmayan sendika yöneticileri, haftada iki gün kurumlarından izinli sayılırlar. Söz konusu izin, sendika yöneticisinin önceden belirleyip İdareye bildirdiği günlerde ve saatlerde kullanılır.

Sendika temsilcilik yöneticileri ile işyeri temsilcileri haftada 8 saat kurumlarından izinli sayılırlar.

Sendika yönetici ve üyelerine, sendika ve şubelerin zorunlu organlarıyla temsilcilik ve komisyon toplantılarına, sendikaca organize edilen konferans, seminer gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı bildirimi üzerine yılda yirmi güne kadar ücretli izin verilir. Uluslararası toplantılara katılım için ücretli izin süresi otuz güne kadardır.

Sendikanın düzenleyeceği her türlü eğitim toplantılarına katılacak sendika üyelerine eğitim süresi ve yol süresi dikkate alınarak ücretli izin verilir.

Bu madde kapsamındaki izinler, 657 sayılı Kanun'da belirtilen yıllık izin süresinden düşülmez.

İdare, sendikaya sendikal faaliyetlerin yürütülmesi için gereken pano ve oda tahsisi yapar ve sendikaya ait bildiri, gazete, dergi vb. materyallerin işyerlerinde engellenmeden dağıtımı için gerekli tedbirleri alır.

İdarenin yayınladığı her türlü yönetmelik, genelge, tebliğ vb. hukuki düzenlemeler ile çıkardığı süreli ve süresiz yayınlar Sendika Genel Merkezine gönderilir.

İdare, sendikanın her konudaki bilgi talebini en geç 15 günlük süre içerisinde öncelikli olarak yerine getirir.

Bu Sözleşmenin 11'nci maddesi kapsamında idare bünyesindeki kurul ve komisyonlara katılan sendika yöneticilerinin, temsilcilerinin ve üyelerinin görev yerleri değiştirilemez. Sendika isterse bu kurul ve komisyonlara katılan temsilcisini değiştirebilir. Kurul ve komisyon çalışmalarına katılan sendika temsilcileri çalışma süreleri boyunca ücretli izinli sayılır.

İdarece yapılacak olan yönetmelik, genelge, tebliğ vb hukuki düzenlemeler, personelin mali, sosyal hakları ile çalışma koşulları başta olmak üzere özlük haklarını etkileyecek mahiyette ise bu durumda Sendikanın görüşü alınmaksızın söz konusu düzenlemeleri yayımlayamaz. Bu türden hukuki düzenlemelerin hazırlık çalışmalarına Sendikanın davet edilerek görüşünün alınması zorunludur.

Madde 73: Sendikanın Yararlanabileceği Salon, Araç Ve Gereçleri

Sendika; eğitim, seminer, konferans ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için İdareye ait salon ile araç ve gereçlerinden İdareyle anlaşma sağlayarak ücretsiz yararlanır.

Madde 74: Kurum Ve Kurullarda Sendikanın Temsili

İdarenin merkezi ya da taşra birimlerinde oluşturulan ve alınacak kararların doğrudan kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalışma koşullarını etkileyeceği kurul ve komisyonlarda en az bir sendika temsilcisi bulundurulması zorunludur.

İdarenin merkez ve taşra birimlerinde, Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde teşekkül ettirilen kamu konutları tahsis komisyonlarıyla idarenin tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerin yönetimlerinde ve yardım ve dayanışma sandıklarının yönetim kurullarında en az bir sendika temsilcisi doğal üye olarak katılır.

Madde 75: Önceki Dönem Toplu Sözleşme Hükümleri

1. 2. 3 ve 4. dönemde imzalanan toplu sözleşme metinlerinde yer alan kazanımlar, 5. dönem olarak adlandırılan bu toplu sözleşme metninde yer almasa da uygulanmaya devam eder.

Madde 76: Yürürlük

İşbu Toplu Sözleşme 01/01/2020 – 31/12/2021 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.