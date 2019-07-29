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Sabah memurlar: Tüm memurları ilgilendiriyor

Yurt dışında yapmak isteyen memurlar dikkat! Yurt dışında yüksek lisans yapan memura 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi uyarınca aylıksız verilmesi mümkün mü? Sabah Memurlar cevaplıyor.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 15:39
Sabah memurlar: Tüm memurları ilgilendiriyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde? "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde? memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla? mezkur hükme istinaden verilecek aylıksız iznin süresinin memuriyet boyunca bir yılı aşamayacağı, en fazla iki defada kullanılabileceği ve ilgilinin isteği üzerine verilmesinde kurumun takdir yetkisinin bulunduğu değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: Tüm memurları ilgilendiriyor
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