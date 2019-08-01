Sabah memurlar: 4 üncü dereceli Belediye trafik memuru kadrosu ihdas edilebilir mi?

657 sayılı kanunun 37 nci maddesinde "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18 inci maddesinin l bendinde "Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek." hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki 1 Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde 9865 unvan kodlu Belediye Trafik Memuru kadrosunun en üst ve en alt derece aralığı 5-11 olarak düzenlenmiştir.

Bu itibarla; yukarıda yer verilen hükümler ve bilgiler çerçevesinde, soru sorulan ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesinin sicil notu ortalamasından dolayı kadro derecesinden daha yukarı çıkabilmesi mümkün olmakla birlikte Belediye Trafik Memuru kadro unvanının üst kadro derecesinin 5 olması sebebiyle 4 üncü dereceli bir kadro ihdasının mevzuata uygunluğu bulunmamaktadır.