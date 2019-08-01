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Sabah memurlar: Memur ve memur emeklilileri dikkat! toplu sözleşmede ilk toplantı

Memurlar ve memur emeklileri için bugün başlayacak toplu görüşmelerin ilk gün programı belli oldu. Sabah memurlar toplantı programını açıklıyor.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:27
Sabah memurlar: Memur ve memur emeklilileri dikkat! toplu sözleşmede ilk toplantı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Kamu Görevlileri 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin birinci toplantısı bugün başlıyor. Programda "toplu sözleşme süreci gündemi ve çalışma takviminin oluşturulması" gibi birçok gündem konusu mevcut. İşte programın akışı.

Yer: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonu

Tarih: 01/08/2019 perşembe

Saat: 14.00

Program:

- Sayın bakanımızın açılış konuşması

- Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanının konuşması

- Memur-Sen Temsilcisinin konuşması

- Türkiye kamu-sen temsilcisinin konuşması

- KESK Temsilcisinin konuşması

- (basın mensuplarının dışarı alınması)

- Hizmet kollarını ilgilendiren toplu sözleşme teklifleri üzerinde 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcilerinin konuşmaları

- Toplu sözleşme süreci gündemi ve çalışma takviminin oluşturulması

- Kapanış

Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!

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Sabah memurlar: Memur ve memur emeklilileri dikkat! toplu sözleşmede ilk toplantı
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