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Sabah memurlar: Memur ve memur emeklilileri dikkat! toplu sözleşmede ilk toplantı Memurlar ve memur emeklileri için bugün başlayacak toplu görüşmelerin ilk gün programı belli oldu. Sabah memurlar toplantı programını açıklıyor.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:27