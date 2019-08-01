Sabah memurlar: Memur ve memur emeklilileri dikkat! toplu sözleşmede ilk toplantı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Kamu Görevlileri 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin birinci toplantısı bugün başlıyor. Programda "toplu sözleşme süreci gündemi ve çalışma takviminin oluşturulması" gibi birçok gündem konusu mevcut. İşte programın akışı.
Yer: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonu
Tarih: 01/08/2019 perşembe
Saat: 14.00
Program:
- Sayın bakanımızın açılış konuşması
- Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanının konuşması
- Memur-Sen Temsilcisinin konuşması
- Türkiye kamu-sen temsilcisinin konuşması
- KESK Temsilcisinin konuşması
- (basın mensuplarının dışarı alınması)
- Hizmet kollarını ilgilendiren toplu sözleşme teklifleri üzerinde 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcilerinin konuşmaları
- Toplu sözleşme süreci gündemi ve çalışma takviminin oluşturulması
- Kapanış