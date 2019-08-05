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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan memurlara müjde! Memur maaşları bayram öncesi ödenecek

Memur maaşları ile ilgili olarak son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 15:55
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan memurlara müjde! Memur maaşları bayram öncesi ödenecek

Son dakika haberi: Kamu çalışanları için güzel haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, kamu çalışanlarının maaş ödemelerinin, 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, mesajında şu sözleri kullandı

Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan memurlara müjde! Memur maaşları bayram öncesi ödenecek
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