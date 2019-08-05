Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan memurlara müjde! Memur maaşları bayram öncesi ödenecek

Son dakika haberi: Kamu çalışanları için güzel haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, kamu çalışanlarının maaş ödemelerinin, 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, mesajında şu sözleri kullandı

Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun.