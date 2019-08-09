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Sabah memurlar: İş ve meslek danışmanları dikkat!

eki (IV) sayılı cetvelde yer alan "iş ve meslek danışmanı" unvanının, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen bir unvan mı? Sabah memurlar sizlerden gelen soruları cevaplıyor

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:32
Sabah memurlar: İş ve meslek danışmanları dikkat!

SORU: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki (IV) sayılı cetvelde yer alan "iş ve meslek danışmanı" unvanının, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen bir unvan mı?

Cevap: 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde, "Sözleşmesini? … b) Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan, … tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; "iş ve meslek danışmanı" unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanacaklarda aranacak asgari nitelikler yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezuniyet ile üniversiteler tarafından düzenlenen bir sertifika programı çerçevesinde verilen İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak şeklinde belirlenmiş olup, söz konusu unvanın yükseköğrenim sonucu diploma ile kazanılmadığı dikkate alınarak öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen bir unvan olarak kabul edilemeyeceği değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: İş ve meslek danışmanları dikkat!
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