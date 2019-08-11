Sabah memurlar: Yaş şartına bakılmadan itfaiye eri olarak atanması mümkün mü?

Mevzuat

21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde, "Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre? daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur." hükmü, 9 uncu maddesinde ise, "Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye şube müdürü, itfaiye müdürü ve itfaiye daire başkanı yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan mezkur Yönetmeliğin 18 inci maddesinde, "Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, itfaiye erliğine geçmek isteyenler? 30 yaşını aşmamaları, 15/A maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (f) bentlerindeki şartları taşımaları ve 15/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye eri kadrosuna atanabilir." hükmü yer almakta olup, bahsi geçen 15/A maddesinde de "Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları" şartına vurgu yapılmıştır.

SONUÇ

Bu itibarla, mezkur Yönetmelikte halen Kurumda çalışanlara da İtfaiye Eri kadrosuna geçme imkanı tanımakla birlikte, "30 yaş sınırı" konusunda kesin hükümler getirildiği, İtfaiye Dairesi Başkanlığında diğer unvanlarda çalışanlar için ayrıcalıklı bir düzenleme içermediğinden, ilgilinin İtfaiye Eri kadrosuna atanması mümkün bulunmamaktadır.