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Sabah memurlar: Valiliklerde çalışan ve görevlileri dikkat!

696 sayılı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 43 üncü maddesine göre Valilik emrinde 4/C Geçici Personel olarak görev yapmakta iken, ve Görevlisi pozisyonlarına geçirilen personelin yıllık izninin tespitinde iş sonu tazminatı ödenmiş sürelerinin dikkate alınması mümkün mü? Sabah memurlar cevaplıyor!

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:28
Sabah memurlar: Valiliklerde çalışan İdari Destek ve İdari Büro görevlileri dikkat!

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 43 üncü maddesinde, "…Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır…" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların 9 uncu maddesinde, "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir..." hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla, personelin izin süresinin belirlenmesinde önceden iş sonu tazminatı ödenmiş sürelerinin dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Hükümet, memur ve memur emeklisine yeni zam teklifinde bulundu

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Sabah memurlar: Valiliklerde çalışan İdari Destek ve İdari Büro görevlileri dikkat!
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