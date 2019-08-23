Sabah memurlar: 4/B'liden kadroya geçirilenler dikkat!

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller düzenlenmiş, 24.10.1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır." hükmüne, 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ise "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır." hükmüne yer verilmiştir. Sözleşmeli personel, askeri personel ve işçi gibi farklı statülerde görev yapan ve farklı mevzuat hükümlerine tabi olan personelin, Devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerine tabi olmamaları sebebiyle söz konusu statülerdeki hizmetlerinin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesinden yararlanmak için disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı, bu fıkra kapsamında disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında memuriyette geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

SONUÇ

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak geçen sürelerin sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı değerlendirilmektedir.