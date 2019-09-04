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memurlar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Patronuyla sorun yaşayanlar dikkat

İşyeri ile çalışanlar arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda arabulucuya gitme şartı bulunuyor. Arabulucu sistemi sorunlara 1 ay içinde uzlaşma yolunu açıyor. gazetesi yazarı çalışanların arabulucuya gitme şartlarını Sabah Memurlar'a anlattı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 19:24
Sabah memurlar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Patronuyla sorun yaşayanlar dikkat

HANGİ DAVALARA ARABULUCU BAKIYOR?
Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul ediliyor. Çalışan tarafından talep edilebilecek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşitliğe aykırılık tazminatı, sendikal tazminat, mobbing tazminatı, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve benzeri işçilik alacaklarının söz konusu olması halinde arabulucuya gidilmesi gerekiyor. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları kapsam dışı tutuluyor.

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Sabah memurlar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Patronuyla sorun yaşayanlar dikkat
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