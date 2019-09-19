Sabah memurlar: Ziraat Bankasında çalışmış memurlar dikkat!

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Derece " 68/B maddesinde; "yükselmesinin usul ve şartları Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı " hükmü yer almaktadır.yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır. Diğer yandan, mülga 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin " "başlıklı 2 nci maddesinde;" Kapsam Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler, e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve "değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır. hükmüne yer verilmiş idi.

T.C Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü, 233sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak, bu Kanun Hükmünde Kararname ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyetini sürdürmekte olan iktisadi devlet teşekkülleri iken, 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile özelleştirmeye hazırlanması sağlanmak üzere yeniden yapılandırılarak, özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket statüsüne dönüştürülmüşlerdir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 11/11/2004 tarihli ve E:2003/319 K:2004/1857 no'lu Kararında da T.C Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğünün 4603 sayılı Kanunla özelleştirmeye hazırlanması sağlanmak üzere yeniden yapılandırılarak, özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket statüsüne dönüştürülmesinin, adı geçen Bankanın kamu bankası olma niteliğini ortadan kaldırmayacağı, bankanın halen sermayesinin tamamının kamuya ait olması sebebiyle kamu kurumu niteliğini sürdürmekte olduğunun belirtildiği görülmektedir. Bu itibarla; 4603 sayılı Kanunla her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlanmak üzere yeniden yapılandırılarak özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket statüsüne dönüştürülmüş olsalar da söz konusu Bankaların mülga 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2' nci maddesinin (d) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları kapsamında değerlendirilmektedir.