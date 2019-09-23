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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde şartlar değişirse alınır mı?

istemezse şartlar değişmez. İşyerinde çalışma şartlarında 'esaslı' değişiklikler için işçinin onayı şart. Anlaşmazlıkta işveren fesih hakkını kullanırken, işçi silahını çekebilir. Sabah gazetesi yazarı çalışanlar için çok önemli haklarını Sabah Memurlar'a anlattı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 17:30
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde şartlar değişirse tazminat alınır mı?

ÜLKEMİZDE ile işveren arasındaki önemli uyuşmazlıklardan birisini de çalışanların istemedikleri birimlere gönderilmesi ya da işyeri şartlarında yapılan değişiklikler oluşturuyor. Mevzuatımıza ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile 'çalışma şartlarında esaslı değişiklik' kavramı da girmiş oldu. Böylece işçisini ihbar tazminatı vermeden çıkartmak isteyen kötü niyetli işverenlerin de önüne geçildi. 'Esaslı değişiklik' kavramı yasada tam olarak tanımlanmasa da uygulamalar ve Yargıtay kararları aslında sınırları da belirliyor. Burada bakılan ise değişikliğin işçinin aleyhine ve durumunun ağırlaştırılmış olması. Aleyhte değişikliğin işçinin ücret ve benzeri haklarında, mesleğinde, statüsünde gerçekleşmesi gerekiyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde şartlar değişirse tazminat alınır mı?
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