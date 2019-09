Sabah memurlar: Araştırmacı kadrosunda görev yapanlar dikkat!

Soru: Mülga Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde araştırmacı kadrosunda görev yapmakta iken 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihtiyaç fazlası personel olarak tespit edilen ve anılan Kararnamenin 221 inci maddesi çerçevesinde Bakanlıklara araştırmacı kadrosuna atananlar hangi ek göstergeden yararlanacak?

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 218 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde; "Başbakanlık Teşkilatının ana hizmet birimleri şunlardır: hükmü yer almakta idi.

d) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, "Anılan Kararnamenin 221 inci maddesinde; "Başbakanlık Merkez Teşkilatında diğer kadrolarda bulunanlar öğrenim durumları, geçmiş kadro ve unvanları ile hizmet sınıfları ve çalıştıkları teşkilatlar itibarıyla kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde ...................atanır.

Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bunların atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde atanan personelin yeni kadrolarına atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.

Kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara bu fıkra hükmü yer almaktadır.kapsamındaki fark tazminatı ödenmesine son verilir..." Dolayısıyla, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda yer verilen hükümleri çerçevesinde Başbakanlık merkez teşkilatı kapatılmış ve personelinin öğrenim durumları, geçmiş kadro ve unvanları ile hizmet sınıfları ve çalıştıkları teşkilatlar itibarıyla kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları öngörülmüştür. Nitekim, anılan düzenlemeler gereği mülga Başbakanlıkta araştırmacı kadrosunda görev yapan davacı İçişleri Bakanlığına aynı unvanla atanmıştır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek hükümleri yer almakta olup, mezkur maddenin birinci gösterge üzerinden ödeme yapılır?" fıkrasında, bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak, bu Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı ve bu ek göstergelerin ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiş, mezkur maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında ise başka görevlere atanma halinde ek göstergelerin kazanılmış hak teşkil etmeyeceği kuralına bir istisna getirilmiştir. 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde, hizmet sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere göre ek gösterge rakamları belirlenmiştir. Söz konusu cetvelde, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı olmak üzere sekiz hizmet sınıfında ve bu cetvelde sayılan unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının ek gösterge rakamları tespit edilmiştir. 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde söz konusu ek gösterge rakamları anılan hizmet sınıflarında görev yapan memurların kadro unvanı ve derecesi, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu dikkate alınarak belirlenmiş olup, (I) sayılı cetvelin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünde, kapsama dahil kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurlardan tahdidi şekilde unvanları sayılanlar için ek gösterge rakamları öngörülmüştür. (I) sayılı cetvelin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (i) bendinde ise genel idare hizmetleri sınıfına dahil olup da I ve II sayılı cetvellerde kadro unvanlarına yer verilmeyen, yükseköğretim görenler ve yükseköğretim dışındaki öğrenim görenler için 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceler itibariyle ek gösterge rakamları belirlenmiştir. "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (i) bendinde yükseköğretim görenler için 1 inci derecede (2200), 2 nci derecede (1600), 3 üncü derecede (1100) ve 4 üncü derecede (800) ek gösterge rakamları, yükseköğretim dışındaki öğrenim görenler (diğerleri) için 1 inci derecede (1500), 2 nci derecede (1100), 3 üncü derecede (800) ve 4 üncü derecede (650) ek gösterge rakamları belirlenmiştir. Yani Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurlardan ek göstergesi (I) sayılı cetvelin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde düzenlenmeyenler bu cetvelin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (i) bendinden yararlanacaklardır. Örneğin, 1 inci dereceli araştırmacı unvanlı kadro (I) sayılı cetvelin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri ile (II) sayılı cetvelde yer almadığından dolayı 1 inci dereceli araştırmacı unvanlı kadrolarda bulunanlar, (I) sayılı cetvelin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (i) bendi uyarınca, (2200) ek gösterge rakamından yararlanacaklardır. 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ek gösterge rakamlarının belirlenmesinde yalnızca hizmet sınıfları itibariyle unvanlar dikkate alınmamış aynı zamanda bu unvanlarda aylık alınan derecelerde bir kriter olarak esas alınmıştır. Nitekim, (I) sayılı cetvelin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan unvanlardan yalnızca 1 inci dereceler için ek gösterge rakamları öngörülmüşken, (g) ve (h) bentlerinde yer alan unvanlarda 1-8 inci dereceler itibariyle, (i) bendinde ise 1- 4 dereceler itibariyle ek gösterge rakamları öngörülmüştür. Benzer şekilde, (I) sayılı cetvelin "II-Teknik Hizmetler Sınıfı", "III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı", "IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı", "V-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı", "VI-Din Hizmetleri Sınıfı", "VII-Emniyet Hizmetleri Sınıfı" ve "VIII-Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı" içinde değişik dereceler esas alınarak ek gösterge rakamları belirlenmiştir. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfının birinci derecesinde bulunulan ve burada sayılan unvanlar için ek gösterge rakamları öngörülmüştür. Söz konusu cetvelde (I) sayılı cetvelden farklı olarak (3600) ve (3000) olmak üzere iki ek gösterge rakamı öngörülmüştür.

Buna göre,

1-Başbakanlık ve Bakanlıklarda,

2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında ve

3-Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda görev yapan ve söz konusu bölümlerde belirtilen unvanların 1 inci derecesinde bulunanlar için kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre (3600) ek gösterge rakamı,

4-Başbakanlık ve Bakanlıklarda,

5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında ve

6-Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda görev yapan ve söz konusu bölümlerde belirtilen unvanların 1 inci derecesinde bulunanlar için kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre (3000) ek gösterge rakamları öngörülmüştür.

Örneğin (II) sayılı cetvelin 4-Başbakanlık ve Bakanlıklarda bölümünde "Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı" kadrolarında bulunanların (3000) ek göstergeden faydalanacağı öngörülmüştür. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Mülga Başbakanlıkta araştırmacı kadrosunda görev yapmakta iken 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığına araştırmacı kadrosuna atanan ilgilinin; ek göstergenin kadroya bağlı olarak ödeneceği ve kazanılmış hak teşkil etmeyeceği kuralından hareketle ayrıca, ilgilinin atandığı araştırmacı kadrosunun ek göstergelerin kazanılmış hak teşkil etmeyeceği kuralına istisna getiren 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmemesi nedeniyle, (2200) ek gösterge rakamından yararlanması gerekmektedir.