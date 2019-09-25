Sabah memurlar: Sürekli işçi kadrosunda çalışmakta iken iş akdi feshedilenler ne yapmalı?

4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi alınmasına ilişkin usul ve esaslar 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş, ilgili Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında "Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır:

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ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler." ifadesine yer verilmiş olup,bu çerçevede söz konusu hususun ve sürekli işçi olarak istihdamınız için çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor.