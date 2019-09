Sabah memurlar: Adaylığı tasdik edilmeyen memurlar dikkat!

Soru: mühendis kadrosunda çalışmaktayım .Aday memurum . Adaylık süresi devam ederken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün C fıkrasının birinci bendi gereği intibak işleminin yapılması mümkün mü? İntibak yapılabilir mi? yapılamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" C fıkrasının birinci bendinde; "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüne, "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinde ise; "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır…" hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, mezkur Kanunun "Adayların aylıkları" başlıklı158 inci maddesinde; "Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz." hükmü ile aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmayacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla; aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamayacağı değerlendirilmekte. Bununla birlikte adaylık süresi içinde 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin C fıkrasının birinci bendi gereği kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün bulunduğu bu çerçevede mühendis kadrosunda çalışmakta olan aday memurun, 657 sayılı Kanunun 36/C-1 maddesi gereği intibak işleminin yapılması gerekir.