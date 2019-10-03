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Pirm ve vergiler devletten! Gençlere çifte destek

29 yaş altındaki gençler kendi işlerini kurduğunda yıllık 10 bin 592 lira primi devlet yatırıyor. 3 yıl boyunca da her sene 16 bin 550 liralık vergiyi ödemiyorlar. Sabah gazetesi yazarı desteklerin detaylarını yazdı, kimin kaç lira alacağını hesapladı. İşte o hesap…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 17:01
Pirm ve vergiler devletten! Gençlere çifte destek

Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882,65 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor.

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Pirm ve vergiler devletten! Gençlere çifte destek
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