TÜİK uzman yardımcıları alacağını duyurdu! TÜİK'e başvurma şartları nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından
MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIMI
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 20 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Şartları sağlayan adayların, Devlet Personel Başkanlığı (www.dpb.gov.tr) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.
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