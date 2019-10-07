Sigortalı çalışanlar dikkat! Hizmet sorgulamada Ş - K - S ne anlama geliyor?

Sigortalıları ilgilendiren detayları Sabah memurlar olarak açıklıyoruz. Sigortalı çalışanların hizmet dökümleri ile ilgili bilmesi gereken detaylar...

CEVAP:

SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır. bu tanımlar S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Hizmet dökümünde gördüğünüz ş harfi, sizi sigortalı bildiren iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu ve iş yeri hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamına gelir.

Bir iş yerine ş-şüpheli kodu konulduktan sonra, bu iş yeri hakkında denetim süreci başlatılır. Denetim, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılır. Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin "ş" olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "ş" kodu, "s" (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa "ş" kodu tamamen kaldırılır ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

Denetimin ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak denetim sonuçlanmadan da, bu iş yerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde "ş" harfi bulunan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, hatta aylıkları da bağlanır.

Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenir.

Ş harfi ile gösterilen iş yerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yoktur.