Sabah memurlar: Dikkat her çalışanı ilgilendiriyor! Bunları yapan tazminat alamaz

Yasalarımız çalışanlar kadar işverenlerin de haklarını koruyor. Bu nedenle bazı kurallara riayet etmeyen çalışanlar işten tazminatsız atılabiliyor. Tazminatsız kovduran nedenler arasında işi aksatacak şekilde internette vakit geçirmek de yer alıyor. Eğer çalışan mesai saatleri içinde işverenin tahsis ettiği araçlarla işini aksatacak şekilde internette oyun oynar, sosyal medya hesaplarında vakit harcar, sohbet ederse bu atılma sebebi sayılıyor. Hatta müstehcen sitelere girmek, işyeri mailinden özel yazışmalar yapmak da bunlara ilave edilebilir.



