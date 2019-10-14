Sabah Memurlar: Sağlık Bakanlığında çalışan personel dikkat!

Tekrar atanmanızın yapılmasını talep ettiğiniz ilgi dilekçe incelenmiştir.

657 sayılı Kanunun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde, "…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…" hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde, "..Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez...." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi çalışan sözleşmeli personelin istifa etmesi halinde sınavsız olarak tekrar atanması mümkün bulunmamakta olup; istifa tarihinizden itibaren bir yıllık sürenin geçmiş olması halinde kamu personel seçme sınavı ile aynı statüde atanması mümkün bulunmaktadır.