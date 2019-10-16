Sabah memurlar: Memuriyetten kendi isteğiyle İki defa çekilenler yeniden memur olabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, mezkur maddeye istinaden çıkarılan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" te de kamu kurum ve kuruluşları tarafından merkezi yerleştirme ile istihdam edilecek personelin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Mezkur Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir. Öte yandan, merkezi yerleştirme dışında, kamu kurum ve kuruluşları özel mevzuatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde KPSS sonuçlarını kullanarak memur, sözleşmeli personel ya da işçi statüsünde bulunan personeli kurumsal alım yöntemi ile de istihdam edebilmekte olup, söz konusu kurum ve kuruluşların kendi mevzuatlarına göre yapacakları kurumsal yerleştirmelere yönelik ilanlar, kurumlar tarafından yayınlanmaktadır.

Ayrıca, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kapsam" başlıklı 1 nci maddesinde "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır..." hükmüne, "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler…" hükmüne, "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 nci maddesinde ise "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere. A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden. B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla; memur unvanlı kadrolara sınavla atanmak istemeniz halinde merkezi yerleştirme için ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek tercih kılavuzlarında, kurumsal yerleştirmeler için ise kurumlar tarafından yayımlanan kamu personel alım ilanlarında belirtilen prosedüre göre, istifa sonrası memuriyete dönüş hükümlerine göre yeniden atanabilmeniz için ise mer'i mevzuatta yer alan süreleri göz önünde bulundurarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmanız gerektiği değerlendirilmektedir.