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Sabah memurlar: Belediyeler mülakatla alabilecek

Belediyelerin işe alımı ile ilgili bir karar 'de yayımlandı. Bu karar göre belediyeler mülakatla alabilecek. Şartlar nelerdir? Kimler hangi kadroya alınabilir?

Giriş Tarihi: 25.10.2019 12:01
Sabah memurlar: Belediyeler mülakatla memur alabilecek

Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle, İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlan, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına bu Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde yer alan usul ve esaslara göre atama yapılabileceği gibi, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katma kadar belirlenecek adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre de atama yapılabilecek.

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Sabah memurlar: Belediyeler mülakatla memur alabilecek
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