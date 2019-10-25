Sabah memurlar: Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları dikkat!

16/06/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunun Geçici 59 uncu maddesinde 13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dâhil) tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi hakkında 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam edileceği belirtilmiştir ve adı geçen Kanunun Geçici 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında, "10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır…" hükmü ve mezkur maddenin değişik beşinci fıkrasında, "Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilir. İstihdam edilecek kişilerin .......atama teklifi yapılır ve işçi kadrosu bulunmaması halinde atama teklifi yapılması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta sürekli işçi kadrosu ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır..." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar neticesinde, 5510 sayılı Kanun Geçici 59 uncu maddesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ve Geçici 66 ncı maddesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hak sahipliği tespit edilerek ismi bildirilen ilgililerin atama teklifleri yapılmaktadır.,