Sabah memurlar: Sözleşmeli personelin sicil raporu doldurulurken dikkat!

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (c) bendinde; "Ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur ve bu ücret asgari ücretin altında olamaz…" ve 27 nci maddesinde ise; "Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin% 8'i, (B) düzeyinde olanlara% 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir." hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin Sicil ve Başarı Değerleme Dönemi başlıklı 8 inci maddesinde; "Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir." hükmü ve 9 uncu maddesinde; "Haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır…

Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkân vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurma imkânının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümde, sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesinin yapılabilmesi için asgari 6 aylık süreye ihtiyaç bulunduğu ve bu sürenin hesabına yıllık izin, hastalık izni ve hizmet içi eğitim sürelerinin dahil olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu yöntem ile yapılacak bir hesaplamayla 3 ayı fiilen çalışılmış olmak kaydıyla asgari 6 ay hizmeti bulunmayan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesinin yapılması mümkün olmamaktadır. Başarı ücreti ödenebilmesi için 6 aylık hizmet süresinin tamamlanması ve takiben sicil ve başarı değerlemesinin yapılması gerektiği ve bu sürenin tamamlanamaması neticesinde sicil ve başarı değerlemesinin mümkün olmaması halinde sadece hizmet içi eğitim ve sağlık durumlarına mahsus olarak 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalamasının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Başarı ücreti, bir önceki sicil ve başarı değerlemesindeki fiili hizmetlerin ilgili mevzuatına göre puanlanmasına bağlı bir ücret kalemi olup hizmet içi eğitim ve sağlık durumlarına ilişkin hükümler saklıdır.

Dolayısıyla, belirtilen istisnaları dışında yukarıda belirtilen fiili çalışma dönemlerinin tamamlanamaması halinde başarı ücreti ödenmesine esas teşkil eden sicil ve başarı değerlemesi yapılması mümkün olmayacağından başarı ücretinin ödenmesinin de mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. Yukarıdaki açıklama ve hükümler çerçevesinde; sicil ve başarı değerleme raporu doldurulmayan personelin aylıksız izin ve askerlik dönüşü göreve dönmesi halinde cari yıl içinde toplam 6 ay hizmetini tamamlamasını takiben, -Cari yıl içerisinde toplam hizmetinin 6 aydan az olması halinde ise fasılasız 6 ay hizmetin tamamlanmasını takiben sicil ve başarı değerlemesi yapılmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir.