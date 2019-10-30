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Emeklilik başvurusu ne zaman yapılmalı? Yüksek ne yapılmalıdır?

Kasım 2019 ayında emekli olacağım. Acaba Kasım ayında mı başvurayım, yoksa 2020 ocak ayında mı başvurayım? Hangisinden daha çok maaş bağlanır? PINAR SAPMAZ

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:09

Bu sorunun cevabı biraz sizde. Eğer bir iş yerinde çalışıyor ve yüksek maaş alıyorsanız erken emekli olup daha düşük maaş almak durumunda kalırsınız.

Yok, yüksek maaş almıyor ya da çalışmıyorsanız Kasım ayında başvurup Aralık'tan itibaren maaş almak daha doğru geliyor. Eğer Kasım'da başvurursanız aralık dahil 2020 ile birlikte 13 maaş alırsınız ocakta başvurursanız Şubat'tan itibaren sadece 11 maaş alırsınız ev 2 maaş kaybınız olur.

Kasım'da başvurursanız 2018 yılının enflasyonu dikkate alınır ki yüksek çıkışlı ocakta başvurursanız 2019 yılının enflasyonu dikkate alınır daha düşük çıkacak. Eğer çalışıyorsanız ocakta zam yapılıyorsa tazminatınız yüksek olur. Bütün bunları değerlendirip karar verirsiniz.

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Emeklilik başvurusu ne zaman yapılmalı? Yüksek emekli maaşı ne yapılmalıdır?
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