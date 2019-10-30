Sabah memurlar: Teknisyen olmak isteyenler dikkat!

2828 sayılı Kanuna 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile geçici 16'ncı madde eklenmiştir. Geçici 16'ncı maddenin birinci fıkrasında "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar." hükmüne yer verilmiştir. Mezkur Kanun hükmünün uygulanmasına esas teşkil etmek üzere Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğe eklenen "Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması" başlıklı geçici 2'nci madde de bu kapsamda yer alan kişilerin kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16'ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanacakları ve bu maddeye ilişkin bütün iş ve işlemlerin ilgili kurumlarca yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümlerden anlaşılacağı üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında kamu kurumlarında istihdam edilmiş ve halen görevde olanların mezkur Kanunun ek 16'ncı maddesinden yararlanabilmeleri için 7103 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla bir unvan ihraz etmiş olmaları, ihraz edilen unvanın kamu kurumlarında bulunması, kamu kurumunca yapılacak kadro ve ihtiyaç değerlendirmesi neticesinde ilgilinin atanabileceğine kurumca karar verilmiş olması gerekmektedir. Öğrenimle kazanılan unvan ise hak sahiplerinin gördükleri mesleki veya teknik öğretim sebebiyle gerek mevzuat gereği gerekse mevzuatla yetkilendirilmiş kurumlarca kullanabilecekleri belirtilen unvanları ifade etmektedir. Öğrenimle kazanılan unvana teknisyen, tekniker, mühendis, mimar, sosyolog, hemşire, ebe vb. unvanlar örnek gösterilebilir. Nitekim 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun "Unvanlar" başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında "a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen", b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker"… unvanı verilir…" hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla ülkemizde ortaöğretim düzeyinde eğitim görmüş olanlardan mezkur madde de belirtilen okullardan mezun olanlar teknisyen, önlisans eğitimi alan ve görmüş olduğu eğitimin 3795 sayılı Kanun kapsamında teknik öğrenim olduğuna YÖK Başkanlığınca karar verilenler ise Tekniker unvanı kazanmakta ve bu unvanlara atanabilmektedirler. Bununla birlikte ülkemizde ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinde yer alan programlar incelendiğinde memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni unvanını veren herhangi bir öğretim programının bulunmadığı görülmektedir. Bu itibarla, 2828 sayılı Kanun kapsamında Kurumuna yerleştirilmiş ve halen çalışmakta olan kişilerden; öğrenim düzeylerinden herhangi birinde bir unvanı ihraz etmiş olanların 2828 sayılı Kanunun geçici 16'ncı maddesi kapsamında yapılacak atama işlemlerinde mezkûr Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile atanmaları hususunun Kurumunun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir