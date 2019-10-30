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alma şartları nelerdir? Geç yapılan zamlar tazminat alma durumunu ortaya çıkarır mı?

Maaşlarımızda dönemlerinde yapılacak artışlar hemen uygulanmıyor. Bu durum tazminatımızı alarak işten ayrılmamızı sağlar mı? Mahmut TOK

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:13

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır.

Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.

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Tazminat alma şartları nelerdir? Geç yapılan zamlar tazminat alma durumunu ortaya çıkarır mı?
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