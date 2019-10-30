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alma şartları nelerdir? Kimler tazminat alabilir? İsteğe göre ayrılıp tazminat alınabilir mi?

2000 yılının Eylül ayında özel bu okulda öğretmen olarak işe başladım.11 yıldır müdür yardımcısıyım. Aralıksız bugüne kadar çalışıyorum. Bu arada 2 çocuğum oldu. 1.sinde 42 gün, 2.sinde 62 gün doğum izni kullandım.Ne zaman kendi isteğimle ayrılıp alabilirim? SERPİL ÇİÇEK

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:06

İşe giriş tarihinize göre bu hakkınız için 25 yıl ve 4500 gün gerekiyor. Dolayısıyla 2025 yılından önce bu hakkınızı kullanamıyorsunuz. Eğer 9 eylül 1999 öncesi bir sigorta geçmişiniz olsaydı o zaman 3600 günü tamamlayıp ayrılabilirdiniz.

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Tazminat alma şartları nelerdir? Kimler tazminat alabilir? İsteğe göre ayrılıp tazminat alınabilir mi?
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