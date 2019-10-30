Tazminat alma şartları nelerdir? Kimler tazminat alabilir? İsteğe göre ayrılıp tazminat alınabilir mi?

İşe giriş tarihinize göre bu hakkınız için 25 yıl ve 4500 gün gerekiyor. Dolayısıyla 2025 yılından önce bu hakkınızı kullanamıyorsunuz. Eğer 9 eylül 1999 öncesi bir sigorta geçmişiniz olsaydı o zaman 3600 günü tamamlayıp ayrılabilirdiniz.

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