Sabah memurlar: 3713 sayılı Kanuna göre atananlar dikkat!

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 25/07/2016 tarihli ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname değişiklikler yapılmış ve anılan KHK'nın 4 üncü maddesiyle eklenen Geçici 15 inci maddesinde; "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, ek 1 inci madde kapsamında göreve başlayan personelden, ........ tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alanlar, bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanırlar.

İhraz etmiş bulundukları kadroların atandıkları kamu kurumlarında olmaması halinde ilgililer asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; 3713 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde yer alan; "…atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanların…" ifadesi mezkur Kanunun amir hükmü olduğundan ve atama teklifinizin yapıldığı tarihte; açık öğretim lisesinden henüz mezun olmadığınızdan bahisle mezkur Kanunun Geçici 15 inci maddesi hükmünün tarafınıza tesis edilemeyeceği değerlendirilmektedir.